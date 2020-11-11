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Aktüel Hatay ve Osmaniye'de "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluş sevinci
Aktüel

Hatay ve Osmaniye'de "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluş sevinci

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:17:34 -
Hatay ve Osmaniye'de "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluş sevinci

OSMANİYE (AA) - Hatay ve Osmaniye'de Azerbaycan'ın kendi toprağı Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin mutluluğu yaşanıyor.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi nedeniyle Hatay’da bazı iş yeri ve caddelere Azerbaycan bayrakları asıldı.

Üniversite öğrencisi Mehmet Özdemir, Azerbaycan ordusunun 44 gün süren askeri harekatına ilişkin gelişmeleri anlık haberlerden takip ettiklerini belirtti.

Kazanılan zaferle gurur duyduklarını vurgulayan Özdemir, zaferin Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diledi.

Atatürk Caddesi’nde simit satan Ali Uysal ise Azerbaycan'ın zaferine Türkiye kazanmış kadar sevindiğini anlattı.

-Osmaniye

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasının sevinci Osmaniye'de de yaşandı.

Kentte bir çok cadde, sokak ve iş yerine Azerbaycan bayrakları asıldı.

Zafer sevincini dile getiren Hamit Gümüş, kazanılan zaferin herkese ders olması gerektiğinin altını çizerek, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu kazandığı zaferi kendimiz kazanmış, o toprakları kendimiz geri almışız gibi sevindik. Hatta o gece sevinçten uyuyamadım. Onların sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüz. Yıllardan beri işgal altında olan Azerbaycan topraklarını geri aldık, mutluyuz huzurluyuz." diye konuştu.

"Türkiye demek Azerbaycan demek." ifadelerini kullanan Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir de kazanılan zaferin Azerbaycan halkı için hayırlı olmasını dileyerek, zaferde emeği geçen herkesi tebrik etti.


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