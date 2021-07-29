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Gündem Hatay Valiliğinden elektrik ve su kesintileriyle ilgili sabotaj iddialarına ilişkin açıklama: Sabotaj ihbarı doğru değil!
Gündem

Hatay Valiliğinden elektrik ve su kesintileriyle ilgili sabotaj iddialarına ilişkin açıklama: Sabotaj ihbarı doğru değil!

Hatay Valiliğinden, elektrik ve su kesintileriyle ilgili bugüne kadar kolluk kuvvetlerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığının tespit edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 19:52:00 -
Hatay Valiliğinden elektrik ve su kesintileriyle ilgili sabotaj iddialarına ilişkin açıklama: Sabotaj ihbarı doğru değil!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte elektrik ve su kesintileri ile ilgili basında ve sosyal medyada, sabotaj iddialarının gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gündeme getirilen sabotaj iddiaları hakkında, Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde bugüne kadar kolluk kuvvetlerimize ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

 

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