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Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı

Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahısın Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:42:00 -
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı

Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

 

 

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