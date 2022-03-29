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Kadın - Aile Hatay usulü kaytaz böreği tarifi nasıl yapılır? 'Hatay Kaytaz Böreği' tescillendi!
Kadın - Aile

Hatay usulü kaytaz böreği tarifi nasıl yapılır? 'Hatay Kaytaz Böreği' tescillendi!

Lezzetiyle adından söz ettiren "Hatay Kaytaz Böreği" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 18:53:00 - 2022-03-29 19:05:48
Hatay usulü kaytaz böreği tarifi nasıl yapılır? 'Hatay Kaytaz Böreği' tescillendi!

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna kentin bilinen lezzetlerinden kaytaz böreği için başvuru yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, bu yöresel lezzete, "Hatay Kaytaz Böreği" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Hatay usulü kaytaz böreği tarifi nasıl yapılır?

Hatay usulü kaytaz böreği tarifi için malzemeler

Hamuru için;

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı hafif tepeleme tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • Yarım paket toz maya
  • 4 buçuk su bardağı un

İç harcı için;

  • 300 gram kıyma
  • Kuru soğan
  • Domates
  • 1 adet yeşil biber
  • Tuz, pul biber, kimyon, kara biber
  • Nar ekşisi
  • İsteğe göre maydanoz

Sos için;

  • 100 gram tereyağ
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hatay usulü kaytaz böreği tarifi nasıl yapılır?

2 su bardağı ılık su ya tuz şekeri koyup biraz karıştırın. Maya eriyince üzerine mayayı koyup biraz daha karıştırın ve unu ekleyerek ele yapışmayan cıvık bir hamur elde edelim.  Yaklaşık 3 dk kadar yoğurdum ben üzerine streç film sarıp bir bezle örtüp 1 saat mayalandırın. İç harcı için malzemeleri çok küçük doğrayarak kıyma ile birleştirin, baharatları koyup ,buz dolabın da dinlendirin. Püf noktası kıymanın iyice dinlenmesi ne kadar iyi dinlenmesidir. olur. Sosu için teremyağ eritip sıvı yağı karıştırın bir kapta ama soğuduktan sonra kullanacağız. Hamuru açarken yağlamak için. 210 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Aafiyet olsun.

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