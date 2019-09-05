Hatay sınır birliklerine tank sevkıyatı sürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Hatay’ın Suriye sınırındaki noktalarında görevli birliklere tank ve askeri araç sevkıyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Hatay’ın Suriye sınırındaki noktalarında görevli birliklere tank ve askeri araç sevkıyatı sürüyor.

Sınıra yakın bölgelerine takviye amaçlı çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel, zırhlı araç ve tırlara yüklenen tanklar, konvoy halinde Hatay’a geldi. Kentte alınan güvenlik önlemleriyle geçiş yapan askeri konvoyun, Suriye sınırındaki çeşitli birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

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