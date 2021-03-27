Hatay Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Hatay imsak ve iftar vakti ne zaman?

Mübarek üç aylardan üçüncüsü olan Ramazan ayına girmemize az kaldı. Üç ayların İslam dininde yeri büyüktür çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) üç aylara girince “Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!” diye dua ederdi. Bu sebeple üç aylar ve üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının önemi Müslümanlar için büyüktür. Peki, üç ayların sonun olan Ramazan ayı ne zaman ve Hatay ilinde imsak ve iftar vakitleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı…

Diyanet Hatay İmsakiyesi 2021

Hatay'da ilk imsak 04.35'de ilk iftar 19.14'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi