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Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde mezuniyet sevinci

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 429 polis adayı törenle mezun oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:15
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde mezuniyet sevinci

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 429 polis adayı törenle mezun oldu.


Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Canbolat, 429 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluğunu bilen toplumun yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan yüreği aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu polis meslek eğitim kurallarına bağlı, güler yüzlü, çağın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayabilen 429 öğrencimizi mezun ederek teşkilatımızın saflarına katılmalarının gururunu yaşıyoruz” dedi.


Canbolat, mezun olan öğrencileri, kurulduğu günden bugüne kadar vatanın hizmetinde olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olmalarından dolayı kutladı.


Bu topraklarda yaşamanın bedelinin tarih boyunca ağır olduğunu belirten Canbolat, “Atalarımız dünden bugüne aziz vatanımızda birliğin ve dirliğin temini için büyük çabalar harcamış ve fedakarlıklar göstermiştir. Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin. Görev yaptığınız her yerde çağımızın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayarak insan haklarına saygılı, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde halkla bütünleşin. Toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinizden daima üstün tutun" ifadelerine yer verdi.


Dönem birincisi Ömer Faruk Kılıç’ın yaş kütüğüne plaket çakması sonrasında 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti.


Tören mezun olan 429 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:15
  1. kültür

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