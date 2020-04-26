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Yemek Tarifleri

Hatay künefe tarifi | Ustasından künefe tarifi ve malzemeleri

Hatay usulü künefe tarifini ustasından sizler için derledik. Tam kıvamında ve çıtır çıtır künefe yapılışı oldukça basit. Künefe şerbeti, kadayıf ve biraz tuzsuz künefe peyniriyle 20 dakika içinde, evde künefe yapacaksınız! Peki ama kolay künefe nasıl yapılır? Künefe şerbeti nasıl yapılır? Künefe şerbeti tarifi ve malzemeleri nasıl olmalı? Tavada künefe nasıl yapılır? Evde Hatay künefesi nasıl yapılır? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve tavada ustasından künefe tarifi...

2020-04-26 14:17:00 -
Hatay künefe tarifi | Ustasından künefe tarifi ve malzemeleri

Künefe yapımı oldukça basit bir iş. Özellikle püf noktalarını bildikten sonra, ustasından bir farkı olmaksızın bir künefe yapmanız mümkün. İşte sizler için derlediğimiz, ustasından Hatay usulü künefe tarifi...

Malzemeler

  • 400 gram tel kadayıf
  • 50 gram tereyağı

Arası için;

  • 200 gram künefe peyniri

Şerbeti için;

  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • çeyrek dilim limon

Bu tarifi yuvarlak, çift taraflı balık tavasıyla yaptığınızda, çevirmesi daha kolay olacaktır. Fakat böyle bir tavanız çok ise, tek bir tava kullanarakda yapmanız mümkün.

Şerbeti için malzemelerin hepsini derin bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan 3 dakika sonra altını kapatıp kenara alın.

Künefeyi serçe parmak boyutunda kesin. Ardından avcunuzda tel tel hale getirin ve koparın. Topaklanmamasına özen gösterin.

Tavanızı, yağın yarısı ile bolca yağlayın. Kadayıfı ikiye ayırın, birini taban, diğerini üst kısmı olacak şekilde. Yağlanmış tavanın üzerine kadayıfları yerleştirin ve bastırın. Boşluk kalmamasına özen gösterin, aksi takdirde peynir ya da peynir suyu akabilir.

Peyniri bu telkadayıflı katmanın üzerine, kenarları bir parmak boşluk kalacak şekilde, doldurun. Üzerine tekrar kadayıfı kapatıp bastırın. Boşluk kalmadığından emin olun. 

Bir tepsi ya da tavanın altıyla, daha iyi düzelebilmesi için bastırma işlemini birkaç kez tekrarlayın.

Ocağa aldığınız tavayı, 10 dakika boyunca, ara sıra kenarlarını gezdirerek kızartın. Kenarlarında kalan künefeleri, tahta bir kaşıkla, piştikçe düzeltmeyi ihmal etmeyin.

Kızaran ve rengi tutan kadayıfları 10 dakika sonunda bir tabağa alın ve kalan yapı sürüp, diğer tarafını kızartın. 7-8 dakikada, renginin değiştiğini anlarsanızda çevirebilirsiniz.

Diğer tarafı 4-5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. İlk sıcağı çıktıktan sonrada şerbetini ilave edip, servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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