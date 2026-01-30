Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay İl Koordinatörü Rasim Erdoğmuş, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal, Kemal Karahan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kadın kolları ve gençlik kolları temsilcileri ile partililer katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin asrın felaketinin asrın inşasına ve asrın ihyasına dönüştüğüne değinen Bakan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Bakan Bayraktar: 2026’da 8 Milyon Hane, Kendi Doğal Gazımızla Isınacak

Bakan Bayraktar, “Eğer bizim hazinemiz güçlü olmasaydı, ekonomimiz güçlü olmasaydı, ayakta olmasaydı bunları yapma imkânımız yoktu. Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak için kendi doğal gazımızı üretiyoruz. Karadeniz’in derinliklerinde doğal gazı bulduk. 3 yıldan kısa bir sürede ürettik. Bugün 4 milyon evde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. Türkiye’de 2026 yılında 8 milyon hane, kendi doğal gazımızla ısınacak. Bu sayıyı, 2028’de 16-17 milyon haneye çıkacağız. Hedefimiz; Türkiye’deki bütün hane halkının doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızdan karşılamak.” diye konuştu.



Başkan Öntürk: 1,5 Yılda Şehir Bu Hale Geldi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem sonrası Hatay’a koordinatör valiler, kaymakamlar ve bürokratları atadıklarını hatırlatan Başkan Öntürk, Belediyenin yapması gereken işleri de vali ve kaymakamların yaptıklarını vurgulayarak “Ortada bir Belediye yoktu. Göreve geldiğimiz 1,5 yılda bu şehir bu hale geldi.” dedi.

Depremin ilk gününde şehre gelip fotoğraf çektirip kaybolanların, konutların teslim edilmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi, üst yapıların başlamasıyla birlikte şehre tekrar geri gelmeye başladıklarını belirten Başkan Öntürk, “Şehir ortaya çıkınca tekrar gelmeye başladılar. Buyursunlar gelsinler, herkesin başımızın üstünde yeri var. Ama Hataylıyı da Hataylıya bıraksınlar. Biz, burada 15 belediye, tüm vatanlarımızla; STK’larımız, bürokratlarımız ve vekillerimizle beraber ayrı gayri demeden bu şehri bu noktaya getirdik. Bizim içimize nifak sokmasınlar. Misafir olarak gelsinler. Bu şehirde neler yapılmış görsünler. Kalan eksik işlerimiz var mı? Var. Onu da inşallah kısa süre içerisinde bitireceğiz.” dedi.



Milletvekili Yayman: Gece Gündüz Çalışmaya Devam Edeceğiz

Milletvekili Yayman konuşmasında “Hatay bizim şahsi meselemizdir. Dün olduğu gibi bugün de Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Habibi Neccar Camisi de bizimdir, Ulu Cami de bizimdir. Vakıflı da bizimdir, Hz. Hızır Türbesi de bizimdir. Hıdır Bey ağacı da bizimdir, Beyazıt Bestami Hazretleri de bizimdir. Kimlikler üstünden insanlarımızın değerlerini istismar etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.



Milletvekili Abdulkadir Özel konuşmasında “Hatay’ımız başta olmak üzere 11 ilimizde konutlarımızdan iş yerlerine, hastanelerimizden eğitim yuvalarımıza kadar her alanda ayağa kalkan bir deprem bölgesine tanık oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Milletvekili Adem Yeşildal, “Hiçbirimiz umudumuzu kaybetmedik, birbirimize kenetlendik, inandık ve şehrimizi ayağa kaldırdık.” diye konuşurken Milletvekili Kemal Karahan ise “Hatay’ın elektrik ve doğal gazını da Sayın Bakanımız bizzat takip ediyor.” dedi.