Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay fay hattı haritası sorgula

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1107'ye yükseldiğini açıkladı. İzmir depremi sonrası Türkiye’nin fay hattı sorgulanmaya başlandı. Fay hattı sorgulaması yapılan iller arasında Hatay da yer almakta. Hatay fay hattı üzerinde yerleşim yeri olan 18 il arasında yer almakta. Deprem riskinin en yüksek illeri arasında Hayat da yer almakta. 8 Nisan 1951’de İskenderun’da 5,7 büyüklükteki depremde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kızıldeniz’den Hatay’a doğru giden Ölüdeniz fay hattı var. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Hatay Doğu Anadolu Fay Hattı

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Hatay deprem toplanma alanları için tıklayın