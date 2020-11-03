  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay fay hattı haritası sorgula
Gündem

Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay fay hattı haritası sorgula

Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, Hayat deprem fay hattı haritası, Hatay Kırıkhan fay hattı, Hatay Dörtyol fay hattı. Gelen son dakika haberine göre AFAD, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 Kasım itabariyle 107'ye yükseldiğini, yaralanların sayısının ise 994 olduğunu ve 847 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. İzmir depremi sonrası fay hatları sorgulanmakta. Fay hattı üzerinde bulunan 18 ilden biri olan Hatay’da fay hattı nereden geçiyor? Hatay fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika Hatay haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:45:00 -
Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay fay hattı haritası sorgula

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1107'ye yükseldiğini açıkladı. İzmir depremi sonrası Türkiye’nin fay hattı sorgulanmaya başlandı. Fay hattı sorgulaması yapılan iller arasında Hatay da yer almakta. Hatay fay hattı üzerinde yerleşim yeri olan 18 il arasında yer almakta. Deprem riskinin en yüksek illeri arasında Hayat da yer almakta. 8 Nisan 1951’de İskenderun’da 5,7 büyüklükteki depremde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kızıldeniz’den Hatay’a doğru giden Ölüdeniz fay hattı var. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Hatay Doğu Anadolu Fay Hattı

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın 

Hatay deprem toplanma alanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay