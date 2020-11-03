Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Hatay fay hattı haritası sorgula
Hatay fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, Hayat deprem fay hattı haritası, Hatay Kırıkhan fay hattı, Hatay Dörtyol fay hattı. Gelen son dakika haberine göre AFAD, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 Kasım itabariyle 107'ye yükseldiğini, yaralanların sayısının ise 994 olduğunu ve 847 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. İzmir depremi sonrası fay hatları sorgulanmakta. Fay hattı üzerinde bulunan 18 ilden biri olan Hatay’da fay hattı nereden geçiyor? Hatay fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika Hatay haberleri.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1107'ye yükseldiğini açıkladı. İzmir depremi sonrası Türkiye’nin fay hattı sorgulanmaya başlandı. Fay hattı sorgulaması yapılan iller arasında Hatay da yer almakta. Hatay fay hattı üzerinde yerleşim yeri olan 18 il arasında yer almakta. Deprem riskinin en yüksek illeri arasında Hayat da yer almakta. 8 Nisan 1951’de İskenderun’da 5,7 büyüklükteki depremde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kızıldeniz’den Hatay’a doğru giden Ölüdeniz fay hattı var. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
Hatay Doğu Anadolu Fay Hattı
Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın
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