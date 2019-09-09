Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi Niğde'deki kazada Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk, olay yerinde yaşamını yitirdi- Kazada, Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında tankerle çarpıştı. Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.