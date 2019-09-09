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Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi

Niğde'deki kazada Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk, olay yerinde yaşamını yitirdi- Kazada, Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında tankerle çarpıştı.

Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
  1. Hatay Emniyet Müdürü
  2. Kamil Karabörk
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  4. trafik kazası

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