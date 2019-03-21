Hatay Devlet Hastanesi’ne 10 yataklı acil yoğun bakım ünitesi

Hatay Devlet Hastanesi Acil Servis Birimi içerisinde 10 yataklı acil yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Mevcut durumda 165 yataklı yoğun bakım ünitesine sahip olan Hatay Devlet Hastanesi’ne birinci seviye 10 yataklı yoğum bakım ünitesi açıldı.

Açılış kurdelesini kesen Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, hastane olarak iyi ve kaliteli sağlık hizmeti verebilme gayreti içerisinde büyümeye devam ettiklerini belirterek “Devletimizin halkımıza sunmuş olduğu kaliteli sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırabilmenin haklı onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Hatay Devlet Hastanesi olarak kendi bünyemizde halkımıza daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti verebilme gayreti içerisinde büyümeye devam ediyoruz. Hali hazırda mevcut olan 165 yataklı Yoğun Bakım Ünitesiyle halkımıza hizmet vermekte olan Hastanemiz, Acil Servis içerisinde yeni açılan 10 yataklı Acil Yoğun Bakım ünitesi ile yatak sayısını 175’e yükseltti. Hiçbir hastamızı yoğun bakım ünitemizde yerimiz yok diyerek geri çevirmek istemiyoruz. Acil Servis içerisinde hizmete giren Acil Yoğun Bakım ünitesinin açılmasıyla birlikte hayati riski bulunan hastalarımıza yerinde ve anında müdahaleler branşında uzman doktorlarımız tarafından hiç vakit kaybedilmeden gerçekleştirilmiş olacak ve yine hastalarımız hiç sarsılmadan acil servis içerisinden direkt Acil Yoğun Bakıma alınarak gözetimleri sağlanmış olacaktır” dedi.

Hatay Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Uzmanı Doktor Özgür Şahan ise acil servisten yatış sürecine geçene kadar aynı kalite de sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, “2018 yılı şubat ayında Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili değişiklik oldu. Bizim hastanemiz de bu yönetmelik değişikliği gereği özellikli planlama ve takip kapsamında olan bir acil servis. Hatay’da ki nüfusun çoğunluğuna acil servis de hizmet vermemizden ötürü, Bakanlık tarafından takip ediliyor, bu hastanelerde de acil servislerde kritik hasta bakım adı altında yoğun bakım yatağı bekleyen hastaların takip edilmesi için bir kritik bakım alanı planlaması var. Nitelikli sağlık hizmetini acil servisten başlayarak bir bütün halinde acile başvuru ve yatış sürecine geçene kadar aynı kalite de sağlık hizmeti sunmayı amaçladık”diye konuştu.

Açılışa, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emin Güler, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yandımcısı Oğuz Ekinci, Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Mehmet Bardakçı, Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu ve Hastane Yönetimi katıldı.