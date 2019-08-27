Hatay Büyükşehir Belediyespor sezonu açtı

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın destekleriyle kurdukları kadronun rekabetçi olduğunu ve Hatay'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Bu sezon 8 yerli ve 3 yabancı oyuncu transfer ettiklerini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Öncelikle geçtiğimiz sezon takımımızın formasını terleten tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupasının yeniden kazanılmasında çok emekleri var. Transfer sezonunda önce iç transferde başarılı uzunlarımız Gizem Başaran, Hülya Çoklar ve Marica Gajic ile bir sezonluğuna yeniden anlaştık. Dış transferde ligin iki başarılı oyun kurucusu Özge Yavaş ve Asena Yalçın'ı kadromuza kattık. WNBA'de bu yıl draft edilen İsveçli uzun Regan Magarity ile geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ABD'li forvet Haley Peters ile sözleşme imzaladı. Eski oyuncularımız olan Gülşah Gümüşay ve Melike Tuğba Oral'ı takımımıza kazandırdık. İki genç oyuncu Kardelen Gezgin'i ve NCAA Kolej Liginden bu sezon mezun olan İdil Türk'ü kadromuza katarak, kadromuza derinlik ve rekabet kazandırdık. Bir yabancı oyuncu daha transfer edip hazırlıklarımıza tam takım olarak devam etmek istiyoruz. Yeniden yapılanma sürecinde taraftarlarımızın gözüne hoş gelen, savaşçı ve mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım kimliğinde olacağız."

Bayraktar, takımın Avrupa Kupası, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda şehri en üst seviyede temsil edeceğini belirtti.



