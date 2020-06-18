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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Derin Yaya'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:58:04 -
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Derin Yaya'yı transfer etti

HATAY (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Derin Yaya'yı kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşında ve 1,74 metre boyundaki Derin Yaya ile 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Yaya'nın geride kalan sezonda Çankaya Üniversitesi forması giydiğini belirten Bayraktar, "Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Derin Yaya, geçen sezon Çankaya Üniversitesi'nde çok başarılı bir sezon geçirdi. 2 sezondur transfer etmek istiyorduk ama okul durumu olduğu için Ankara'dan ayrılamamıştı. Şimdi onu da ailemize kattık." diye konuştu.

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