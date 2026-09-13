Hatay Altınözü'nde ipe dizilen kurutmalık biberin demeti bu yıl 500 TL'den satılıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Atayurdu Mahallesi'nde kapya biber hasadı sürüyor. Tarlalardan hasat edilen dolmalık biberler iğneyle tek tek ipe dizilip balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor; geçen yıl 400 TL olan kurutmalık biber demeti bu yıl 500 TL'den alıcı buluyor.

Bu yıl kış aylarında yaşanan aşırı yağışlarla birlikte hasadın çok iyi geçtiği mahallede, balkonlara asılan dolmalık biberler ile evlerin damlarına serilen salçalık biberler görsel şölen oluşturdu. Yeterli kuruluğa ulaşan kurutmalık dolmalık biberler, kış aylarında sofralarda yerini alıyor.

Her ipe 90 biber diziliyor

Üreticilerden Serkan Yıldırım, biberlerin ekiminin nisanda başladığını, hasadın ise haziranda yapıldığını anlattı. Yıldırım, "İğneyle biberleri tek tek ipe dizeriz. Her ipe 90 tane biber saplarız" dedi.

İpe dizilen biberlerin yaklaşık 25 günde kuruma aşamasına geldiğini söyleyen Yıldırım, asılan biberin mutlaka acı olması gerektiğini dile getirdi: "Dolmalık biberler acıdır, tatlı biber asılmaz. Tatlı biber asılırsa dökülür. İlla ki acı olması lazım." Mahalleden geçenlerin acı kokusunu hissettiğini aktaran Yıldırım, manzaranın da ilgi topladığını söyledi: "Bu aylarda Atayurdu Mahallesi hep kırmızıya bürünür. Biberlerin görüntüsü çok güzel bir manzara oluşturuyor. Görenlerin çok hoşuna gidiyor ve fotoğraflarını çekiyorlar."

Dolmalık biberin yanı sıra salçalık biberlerin de bulunduğunu, "keçiboynuzu" dedikleri biberlerin ayrı olduğunu belirten Serkan Yıldırım, fiyatı şöyle aktardı: "Bir demetini 500 TL'ye veriyoruz. Bir demet ortalama 9 kilo geliyor. Geçen sene 400 TL'ydi, bu sene 100 TL fark geldi."

Salçalık biber damda ortalama 2 günde kuruyor

Sami Yıldırım, balkonlardaki ürünün kurutmalık biber olduğunu, biberlerin acı ve tatlı olarak ikiye ayrıldığını söyledi. Salçalık biberlerin dilim dilim yapılıp damlara serildiğini anlatan Yıldırım, "Ortalama 2 gün kadar kuruma süresi var. Bu şekilde saklanıyor ve salça yapılıyor" dedi. Dolmalık biberde ise kurutmanın yaklaşık 25 gün sürdüğünü, sürenin havanın sıcaklığına göre değiştiğini belirtti.

Ürünün yurdun dört bir yanına satıldığını söyleyen Sami Yıldırım, "Mahallenin tek geçim kaynağı bu. Her yer kırmızıya bürünmüş durumda. Türkiye'nin Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul ve doğu taraflarına da gönderiyoruz. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da acı seven herkesi bu bibere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferit Yıldırım da biberden çeşitli ürünler hazırladıklarını anlattı: "Bu kurutmalık dolma biber, salça ve toz biber olarak her türlü ürünü yapıyoruz. Astıklarımızı kurutuyoruz ve satıyoruz." Ürünlerini Antakya, İskenderun ve toptancılarına verdiğini söyleyen Yıldırım, biberin acısını şu sözlerle anlattı: "Biberin acısı güzel. Biberin acısı aynı zehir gibi acı. Bu biberi yiyen pişman, yemeyen bin pişman."