  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yunanistan'da kaçmak isterken enselendiler
TFF 1. Lig ekibinden Belözoğlu'na teklif
Beşiktaş'tan kritik N'Sakala açıklaması!
Emre Mor Süper Lig ekibiyle anlaştı
Yerel Hatalı sollama yaptı, camdan fırladı!
Yerel

Hatalı sollama yaptı, camdan fırladı!

Denizli'de hatalı sollama yapan sürücü aracın camından fırladı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:11:00 -
Hatalı sollama yaptı, camdan fırladı!

Kaza, Denizli'nin Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre anayolda hız yapıp hatalı sollama yapan 20 YH 569 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim G. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlada uçtu.

Uçmanın etkisiyle taklalar atan otomobil ters şekilde durabildi. Meydana gelen kazada takla atan otomobilin ön camından fırlayan sürücü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken Sağlık ekipleri ise otomobilin ön camından fırlayan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay