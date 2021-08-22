Hatalı sollama yaptı, camdan fırladı!
Denizli'de hatalı sollama yapan sürücü aracın camından fırladı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Denizli'nin Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre anayolda hız yapıp hatalı sollama yapan 20 YH 569 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim G. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlada uçtu.
Uçmanın etkisiyle taklalar atan otomobil ters şekilde durabildi. Meydana gelen kazada takla atan otomobilin ön camından fırlayan sürücü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken Sağlık ekipleri ise otomobilin ön camından fırlayan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.