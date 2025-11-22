  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Hatalı sollama pahalıya patladı
Gündem

Hatalı sollama pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Maltepe ilçesinde hatalı sollamanın neden olduğu kaza kameraya kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Girne Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşı şeritten gelen otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle diğer otomobil aniden durmak zorunda kaldı.

Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duran araca çarparak yola savruldu.

Savrulan motosikletliye de karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Traktörle otomobil çarpıştı, kazayla alakası olmayan yaya öldü
Traktörle otomobil çarpıştı, kazayla alakası olmayan yaya öldü

Gündem

Traktörle otomobil çarpıştı, kazayla alakası olmayan yaya öldü

Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı
Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı

Yerel

Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!
Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

Gündem

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23