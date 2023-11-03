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Ekonomi Hatalı park edenler yandı! Cezası cüzdanları sızlatıyor
Ekonomi

Hatalı park edenler yandı! Cezası cüzdanları sızlatıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-03 14:42:00 -
Hatalı park edenler yandı! Cezası cüzdanları sızlatıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanabilir. Buna trafik cezaları da büyük bir artışa gidecek.

TÜİK verilerine göre, trafik cezaları da enflasyon artışından nasibini alacak. İşte 2024'te gelecek trafik cezaları...

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1.506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.510 lira olacak.

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