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"Hatalarımızdan ders çıkaracağız"

- Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasından: - "Gençlerbirliği'nin canını yakmak, Gençlerbirliği'ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı"- "Atilla Karaoğlan kariyerinin ilk Süper Lig maçında merhum onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın 'Futbolcu yetiştiriyoruz, teknik adam yetiştiriyoruz, hakem de mi yetiştirelim?' sitemini hatırlattı"

27 Ağustos 2019 Salı 11:35
"Hatalarımızdan ders çıkaracağız"


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezona istediği gibi başlayamadı.

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 4-1 yenilen Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Sezona ne yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız." ifadesi kullanıldı.

Öz eleştiriyle en kısa zamanda doğru sayısının artırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakemlerimizden de öz eleştiri yapmalarını bekliyoruz. Evet, futbolcular, takımlarını eksik bırakmamak için çok dikkatli davranmalı ancak hakemler de maçların 11-11 tamamlanmasını öncelikleri yapmalı ve bunun için büyük özen göstermeli. Rakibi yaralayacak, sakatlayacak kasti hareket yapan, hakaret ya da küfür eden oyuncumuz kırmızı kart görürse verdiği karar nedeniyle hakemi takdir ederiz, sonrasında da biz de kulüp olarak gerekeni yaparız. Gençlerbirliği, centilmenlik sıfatını göğsünde gururla taşıyor. Gençlerbirliği'nin canını yakmak, Gençlerbirliği'ne karşı rahat, tereddütsüz düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar kolay olmamalı."


- Hakem Karaoğlan'a tepki


Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında kartların takım aleyhine kolaylıkla çıktığına şahit olunduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Son olarak Gaziantep Gazişehir maçında, topa yakın oyuncuların hareketlerini süzemeyen, pozisyonun devamını okuyamayan hakem Atilla Karaoğlan, maalesef tereddütsüz şekilde kırmızı kartına başvurarak futbolcumuz Ahmet Oğuz’u oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonda VAR'a başvurmadan tereddütsüz cezayı kesen Atilla Karaoğlan, futbolcumuz Polamat'a gösterdiği ikinci kırmızı kart için ise neredeyse 8 dakika VAR hakemleriyle pozisyon değerlendirmesi yaptı. Bu pozisyonlar TV'lerdeki hakem programlarında bile daha kısa sürede çözüme kavuşuyor. Gaziantep'te ise bu pozisyon maç devam ederken adeta bir açık oturuma dönüştü. Avrupa'da VAR kararlarında saniyelerden bahsediliyor. Maçın ilk yarısının sonuna eklenen 8 dakika maalesef Atilla Karaoğlan'ın hakemliğinin göstergesi oldu. Futbolcu ve teknik ekibimize sezon başında verilen seminerlerde kuralların anlatılmasının göstermelik olmadığını düşünmek istiyoruz ve uygulanacağı maçları heyecanla bekliyoruz."

Sahada Arda, Berat, Rahmetullah gibi Gençlerbirliği'nin genç futbolcularının görev aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu arkadaşlarımız, Gençlerbirliği'nin ülke futboluna kazandırmak üzere olduğu son isimler. Gençlerbirliği kültürünün en önemli özelliği oyuncu yetiştirmek ve ülkeye futbolcu kazandırmaktır. Atilla Karaoğlan kariyerinin ilk Süper Lig maçında merhum onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın 'Futbolcu yetiştiriyoruz, teknik adam yetiştiriyoruz, hakem de mi yetiştirelim?' sitemini hatırlattı." denildi.

Açıklamada, "Atilla Karaoğlan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Genç bir hakem, umarız daha çok Süper Lig maçına çıkar. Bizim dileğimiz, Karaoğlan'ın, terfisinin haklılığını performansıyla göstererek Süper Lig hakemi olduğunu en kısa zamanda kanıtlamasıdır." vurgusu yapıldı.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:35
  1. Çaykur Rizespor
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Gençlerbirliği
  4. SÜPER LİG

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