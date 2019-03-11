Hastaya göre, beslenmenin yol haritası çıkarılıyor

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde beslenme ve diyet poliklinikleriyle sağlıklı beslenmenin yol haritası çıkarılarak, hastanın durumuna göre hareket ediliyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Beslenme ve Diyet Polikliniğinde sağlıklı beslenmenin yol haritası çıkarılırken, Nütrisyon Birimi ise ağızdan beslenemeyen hastalara güvenli gıda desteği sağlıyor. 2 Diyet, 1 de Nütrisyon Destek olmak üzere 3 poliklinikte 6 diyetisyen, yatarak tedavi görenlerin yanı sıra ayaktan tedavi için başvuran hastalara da hizmet veriyor.

Doğru beslenmenin, birçok hastalığın tedavisinde destekleyici bir unsur olduğunu belirten hastanenin Baş Diyetisyeni Güzin Görgün, “Bu nedenle servislerden polikliniğimize konsültasyon talebinde bulunulmakta ve hastanın tedavisini destekleyen beslenme programı için doktorun uygun gördüğü diyet şekline göre hastanın diyeti ayarlanmaktadır. Yoğun bakım ünitelerimizde günlük 2 diyetisyen ve 1 hemşire tarafından visit yapılmaktadır” dedi.

"Diyet eğitimi de veriliyor"

Serviste yatarak tedavi olan hastaların taburculuk sonrası evde sağlıklı beslenmesini sürdürebilmesi için diyet eğitimi de verildiğini vurgulayan Görgün," Beslenme ve diyet bölümümüz klinik ve poliklinik hastalarımıza yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinimleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirlemektedir. Diyabet ve gebelik gibi özel grupların da beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Hastalarda beslenme, diyabet beslenmesi, kilo verme ya da kilo kontrol yöntemleri, kilo alma programı ile gebelik ve emzirme döneminde beslenme konusunda hastalarımıza yol haritasını çizmekteyiz”ifadelerini kullandı.

"Beslenme tedavisine çözüm üretiyorlar"

Nütrisyon’un, beslenmeye dayalı bir tedavi şekli olduğunu aktaran Nutrisyon Sorumlularından Yoğun Bakım Uzmanı Uz.Dr. Fatih Demircan ise, “Destek ekibimiz, beslenme tedavisinin yürütülmesinde karşılaşılan her türlü sorunlara çözüm üreten doktor, diyetisyen, eczacı ve hemşireden oluşmaktadır” diye bilgi verdi.

Nütrisyon Destek Ekibinin riskli hastaları ortaya koymak ve hastalara uygun beslenme tedavisini düzenli olarak sağlamak olduğunu ifade eden Demircan, aynı zamanda ağızdan beslenemeyen hastalar için de Parenteral ve enteral beslenme uyguladıklarını kaydetti.

Parenteral beslenme ilgi ilgili bilgi veren Demircan“Parenteral beslenme, sindirim sisteminin kullanılamaması durumunda damarlara doğrudan yerleştirilen bir kateter yoluyla gerçekleştirilen beslenme şeklidir. Enteral beslenme ise besinlerin ağızdan veya tüple sindirim sistemine verilmesidir. Bu gruptaki hastalarımızın gıda solusyonları en güvenli şekilde özel olarak hazırlanmaktadır. Bu beslenme ürünlerinin depolanması ve kullanımının emniyetli koşullarda olmasını sağlamak ve bunu için gerekli tedbirleri almak da ekibimizin görevleri arasındadır”şeklinde konuştu.