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Gündem Hastaneye yatırılmıştı! Cimilli İbo'dan kötü haber
Gündem

Hastaneye yatırılmıştı! Cimilli İbo'dan kötü haber

Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırılan Karadenizli sanatçı 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, Kocaeli'de kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:29:00 -
Hastaneye yatırılmıştı! Cimilli İbo'dan kötü haber

Karadenizli sanatçı 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması sonrası Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı. Cimilli İbo'nun hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Böbrek yetmezliği var

Cimilli İbo çeşitli şikayetler sonrası geçtiğimiz cumartesi günü rahatsızlanarak Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan Özer, yoğun bakıma alındı. Cimilli İbo'nun tedaviye olumlu cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Aynı zamanda böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının 25 gün önce de Kocaeli'de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtilirken, hastanın durumun düzelmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

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