Hastaneye rüşvet operasyonu: 2 doktor gözaltında
İstanbul’daki Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Rüşvet iddiası bu kez hastanede gündeme geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, (G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi. Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
