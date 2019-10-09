Hastaneye kaldırıldı! Polis memuruna karakolda bıçaklı saldırı
Tekirdağ'da bir polis memuru Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan memur hastaneye kaldırıldı.09 Ekim 2019 Çarşamba 08:13
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.
Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
3 şüpheli gözaltında
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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