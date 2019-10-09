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Hastaneye kaldırıldı! Polis memuruna karakolda bıçaklı saldırı

Tekirdağ'da bir polis memuru Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan memur hastaneye kaldırıldı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:13
Hastaneye kaldırıldı! Polis memuruna karakolda bıçaklı saldırı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

3 şüpheli gözaltında

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:13
  1. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi
  2. bıçaklı saldırı
  3. Kapaklı Polis Merkezi
  4. Çerkezköy Devlet Hastanesi
  5. Çorlu Devlet Hastanesi
  6. Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu

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  • fanidarfanidar37 dk önce
    yav polis memurunu karakolda bicaklamak da nedir? ne gunlere kaldik? demek karsilarina normal bir insan ciksa kurbanlik koyun gibi kesecekler. nasil bir zihniyet bu anlamadim. Allah yardimcimiz olsun..

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