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Spor Hastaneye kaldırılan Valencia'dan açıklama
Spor

Hastaneye kaldırılan Valencia'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:16:00 -
Hastaneye kaldırılan Valencia'dan açıklama

Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Enner Valencia, kendisini iyi hissettiğini belirterek, 'Kendimi iyi hissediyorum. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyum.' dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'la hava topu mücadelesinde sakatlanan Enner Valencia, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ekvadorlu oyuncu yapılan kontrollerin ardından takımla İstanbul'a dönerken FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia açıklamasında, "Kendimi iyi hisediyorum. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Hastanede maçı izleyemedim ama golleri gördüm. 3 puan için çok mutluyuz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar." ifadelerini kullandı.
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