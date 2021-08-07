  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sneijder'in aşı sözleri Hollanda'yı salladı! Çok konuşulacak ifadeler

Çanlar Türk futbolu için çalıyor! Ülke sıralaması şok etti: Rumlar bile...

Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Gramı altından 5 kat daha pahalı

Makinist koskoca treni durdurup yangını söndürmeye koştu

Kayseri'de müthiş yatırım! "Petrol gibi değerlenecek"

Biden'ı şok eden mektup: Bunu yapmadan anma etkinliklerine gelme

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da ürküten görüntü!

Geri vites var ama özür yok! Samanlık devrimcisi Ertuğrul Kürkçü yine madara oldu

Altın için yeni uyarı geldi! ‘Panik yapmayın’ dedi ve açıkladı: Hafta başında...

Cihat Yaycı Paşa, ‘Asıl amaçlanan işte bu!’diyerek uyardı: Yangınlarla Türkiye’de gıda ve enerji kıtlığı hedefleniyor
Bursaspor'a destek büyüyor! Emin Adanur duyurdu
Hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme
“İnlerinize gireceğiz!” denilmemiş miydi? 13 FETÖ’cü hain Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
ABD yeni terör listesini açıkladı
Gündem Hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme
Gündem

Hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme

Hastanede uzun bir süre koronavirüs tedavisi gören ve bugün hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:57:00 -
Hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme

Sabah saatlerinde solunum sıkıntısı ve ateş sebebiyle kontrol amaçlı gittiği hastanede tetkikleri yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneden ayrıldı. Böcek'in birkaç gün evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Koronavirüs tedavisi görmüştü

Daha önce uzun süreli Covid-19 tedavisi gören Böcek'in ciğerlerindeki hassasiyet sebebiyle son 10 gündür yangın bölgesindeki çalışmalar sırasında dumandan kaynaklı sıkıntı yaşamış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

5 Ağustos tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda doktorların dumana karşı kendisini uyardığını söyleyen ve dün öksürmeye başladığı için bugün dinlenmeye çekilen Başkan Muhittin Böcek, sabah saatlerinde solunum problemi ve yüksek ateş sebebiyle kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

Evde istirahat edecek

Böcek'in durumunun tespiti için yapılan tetkiklerin ardından durumunun iyi olduğuna karar verildi. Başkan Böcek'in evinde birkaç gün istirahat edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay