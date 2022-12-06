Hastaneye kaldırılan İYİ Partili vekili ziyaret etti! Akşener'den Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de fenalaşarak hastaneye kaldırılan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti. Akşener, Örs'ün sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi” dedi.
TBMM'de yaşanan gerginliğin ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Örs'ü hastanede ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
"Sağlık durumu iyi"
Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi.
Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!”