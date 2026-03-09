  • İSTANBUL
“Hastaneye gidiyorum” dedi, bir daha dönmedi!

"Hastaneye gidiyorum" dedi, bir daha dönmedi!

Adana’da evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli, 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli’den günlerdir haber alınamıyor.

 

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı.

 

Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

