Hastanenin suyunda bakteri salgını! 2 ölü

İngiltere’deki Royal Papworth Hastanesi’nin su sisteminde tespit edilen bakteri salgınının 40 enfeksiyon vakasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Bakterinin, akciğer nakli yapılan iki hastanın ölümüne katkıda bulunduğu tespit edildi.

İngiltere’deki Royal Papworth Hastanesi’nin su sisteminden kaynaklanan bakteri salgını, iki hastanın ölümü ve toplam 40 enfeksiyon vakasıyla ilişkilendirildi. Yeni bir bilimsel çalışma, kapsamlı önlemlere rağmen bakterinin hastanenin farklı katlarında yıllarca varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı uzmanları ile hastanenin tıbbi direktörünün öncülüğünde hazırlanan araştırma, Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlandı. Çalışmada, Cambridge’deki hastanede Mayıs 2019 ile Haziran 2025 arasında tespit edilen Mycobacterium abscessus enfeksiyonları incelendi.

BBC’nin 2025’te aktardığı adli ölüm soruşturmasına göre, hastanede çift akciğer nakli yapılan iki kadın, muhtemelen su sisteminden kaynaklanan bakteriyle enfekte oldu. Tedavi gören hastalar, bakterinin vücutlarında tespit edilmesinden sonraki bir yıl içinde yaşamını yitirdi.

Soruşturmada, enfeksiyonun her iki hastanın ölümüne katkıda bulunduğu sonucuna varıldı. Üçüncü bir hastanın ölümünün ise salgınla bağlantılı olup olmadığı belirlenemedi.

Çevrede yaygın bulunan M. abscessus, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Araştırmada salgınla ilişkilendirilen 40 vakanın 11’inin akciğer nakli yapılan kişilerde, 11’inin kistik fibrozis hastalarında, 14’ünün kistik fibrozis dışı bronşektazi hastalarında ve 4’ünün diğer hasta gruplarında görüldüğü belirtildi.

Hastanenin Tıbbi Direktörü Dr. Ian Smith, enfeksiyon belirtilerinin bazı kişilerde hemen, bazılarında ise yıllar sonra ortaya çıkabildiğini, bazı kişilerin hiçbir zaman belirti göstermeyebileceğini söyledi.

İlk vakaların ardından yapılan çevresel incelemeler, salgının hastanenin yeni binasındaki su sisteminden kaynaklandığını gösterdi. Test edilen tıbbi ekipmanlarda ve sürüntü alınan yüzeylerde bakteriye rastlanmadı.

Hastane, Ekim 2021’e kadar hasta odalarındaki duşlara ve lavabo musluklarına filtre takılması, risk altındaki hastaların bilgilendirilmesi ve hastalara şişelenmiş su verilmesi gibi önlemleri uygulamaya koydu.

Bu uygulamalar vaka sayısını azaltırken bakteriyi tamamen ortadan kaldıramadı. Araştırmacılar, kapsamlı önlemlere rağmen salgına neden olan bakteri suşunun dört farklı katta tespit edildiğini bildirdi. Su sistemine kurulan hidrojen peroksit dozlama tesisi ve ultraviyole arıtma ünitesi de bakteriyi ortadan kaldırmada başarılı olmadı.

2022–2025 dönemindeki incelemelerde, musluklara takılan filtrelerden geçen suda mikobakteriye rastlanmadı. Ancak gider sifonları ve tuvaletlerin hastalar açısından risk oluşturmaya devam ettiği belirlendi.