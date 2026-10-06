Mesut Özil oyuncağını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Mesut Özil kendisi için özel olarak tasarlanan en sevdiği motorunu satışa çıkardı.
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Mesut Özil kendisi için özel olarak tasarlanan en sevdiği motorunu satışa çıkardı.
Futbol kariyerini sonlandıran Mesut Özil, sahalardan sonra bu kez kişisel koleksiyonundaki özel bir parçayla gündeme geldi.
Mesut Özil, kendisi için özel olarak üretilen ve en sevdiği aracının olduğunu belirttiği 2015 model motosikletini satışa çıkarttı.
FİYATI 2 MİLYON 750 BİN TL - Standart modellerden farklı olarak tamamen Mesut Özil'e özel detaylarla hazırlanan 2015 model araç, satış ilanındaki fiyatıyla ilgi odağı oldu. Yıllar sonra yeni sahibini beklemeye başlayan bu özel tasarım motosiklet için 2 milyon 750 bin TL satış bedeli istendi.
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