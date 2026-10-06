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Mesut Özil oyuncağını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mesut Özil oyuncağını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Mesut Özil kendisi için özel olarak tasarlanan en sevdiği motorunu satışa çıkardı.

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Foto - Mesut Özil oyuncağını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Futbol kariyerini sonlandıran Mesut Özil, sahalardan sonra bu kez kişisel koleksiyonundaki özel bir parçayla gündeme geldi.

#2
Foto - Mesut Özil oyuncağını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Mesut Özil, kendisi için özel olarak üretilen ve en sevdiği aracının olduğunu belirttiği 2015 model motosikletini satışa çıkarttı.

#3
Foto - Mesut Özil oyuncağını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

FİYATI 2 MİLYON 750 BİN TL - Standart modellerden farklı olarak tamamen Mesut Özil'e özel detaylarla hazırlanan 2015 model araç, satış ilanındaki fiyatıyla ilgi odağı oldu. Yıllar sonra yeni sahibini beklemeye başlayan bu özel tasarım motosiklet için 2 milyon 750 bin TL satış bedeli istendi.

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