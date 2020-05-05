Hastanelere Kovid-19 mücadelesinde yerli video konferans desteği

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in duyurduğu yerli video konferans sistemi geliştiricileri arasında yer alan Nettsi, geliştirdiği video konferans sistemini yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastanelere ve üniversitelere ücretsiz sunuyor.

Nettsi Bilişim Teknoloji Genel Müdürü Uğur Çağal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumların kullanımına yönelik geliştirdikleri video konferans sisteminin web tarayıcıları ve mobil uygulamalar üzerinden anlık görüşme yapmaya imkan sağladığını söyledi.

Ekran paylaşımı, çağrı kaydetme, uygulama içi toplu/bireysel sohbet gibi çok sayıda özelliğin uygulamada yer aldığını aktaran Çağal, "İlgili sayfaya girdikten sonra, size tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle sisteme giriş yapıyor ve toplantı ismini, şifresini belirliyorsunuz. Sistem size sonrasında bir link veriyor. Video konferansa katılması istenen katılımcılara bu link gönderilerek, web ve mobil aracılığıyla sisteme erişim sağlanıyor." dedi.





- "Hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor"





Çağal, diğer video konferans uygulamalarının masaüstü bilgisayar kullanımında program kurmaya ihtiyaç duyduğuna, Nettsi'nin ise web tarayıcı üzerinden çalıştığına dikkati çekerek, "Bu sayede kullanıcılar masaüstü kullanımında daha hızlı bir video konferans deneyimine ulaşıyor. Ayrıca, App Store ve Google Store'da uygulamalarımız da mevcut. Bu uygulamaları yükledikten sonra direkt olarak toplantı davetine giriş yapabilirler. Kullanıcı sınırı olarak da sistemimiz 50 kullanıcıya kadar kullanıma imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Piyasadaki video konferans sistemlerinin çoğunun bir bulut üzerinden hizmet verdiğine işaret eden Çağal, son kullanıcının bütün verilerinin hizmet alınan servisin bulutlarında yer aldığını söyledi.

Çağal, bu durumun güvenlik açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Bizim sistemimiz kurumların kendi sunucularına kurulabiliyor. Bu nedenle daha güvenli bir yapı sunuyor. Güvenlik standartlarını sağlama amacıyla sistemimiz önemli test ve doğrulama aşamalarından da geçti." diye konuştu.





- "Hastaneler ve üniversiteler sistemimizden ücretsiz faydalanabilir"





Uğur Çağal, Kovid-19 mücadelesine yazılım sektörü olarak destek olmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlık çalışanları fedakar bir şekilde çalışıyorlar. Bu noktada kendi aralarında, aileleriyle görüşme yapmak isteyebilirler. Biz de destek olmak amacıyla, servisimizi belli bir süre hastanelere ücretsiz sunuyoruz. Hastaneler internet sitemiz üzerinden bir form doldurarak bize başvuru sağlayabiliyor. Biz kendilerine giriş ismi ve şifre veriyoruz. Kendileri bizim sistemimize bağlanıp sunucularımız üzerinden hizmet alarak video görüşmelerini yapabiliyor.

Öte yandan, uzaktan eğitim sürecinin olduğu bu dönemde üniversitelere de bu hizmeti ücretsiz sunabiliriz. Üniversiteler bilgi teknolojileri birimleri aracılığıyla bizimle iletişime geçerlerse, sunucularına yerli video konferans sistemini kurabiliriz. Bunun yanı sıra, kamu kurumlarının da bu sistemden ücretsiz faydalanmasını sağlayabiliriz. Kamunun kullanımında büyük bir hacim olmasından dolayı, güçlü bir altyapı desteği gerekiyor. Bu noktada, ülkemizde hizmet veren operatörlerden birinin desteğiyle bu sorunu da aşarak kamu kurumlarına hizmet sunabiliriz."





- "Yerli yazılım firmalarının güç birlikteliği önem taşıyor"





Yazılım sektörünün devlet teşvikleriyle birlikte ilerleme kaydettiğini dile getiren Çağal, "Savunma Sanayi Başkanlığı'na bu konuda teşekkür ediyoruz. Yazılım ve diğer teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine çok büyük destek oluyorlar." diye konuştu.

Çağal, yazılım sektörünün bilgi birikimlerini değer üretecek şekilde kanalize etmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Piyasada yaygın olarak kullanılan video konferans sistemlerinin bazılarındaki güvenlik açıklarının sonucunda bu alanda yerli ve milli yazılım ihtiyacı ortaya çıktı. Çok sayıda yerli firma video konferans sistemi konusunda geliştirmeler yapıyor. Bu noktada, iş birliği büyük önem taşıyor.

Türkiye'de ciddi bir bilgi birikimi ve çok sayıda firma var. Bu birikimlerden hareketle güç birlikteliği yapılarak ortak hedefe doğru hızlı adımlarla gitmek gerekiyor. 'Sadece biz yapalım, bizim olsun' mantığıyla değil güç birliğiyle hızlı bir şekilde ülkemize hizmet sunalım amacındayız. Küresel çapta rekabet edebilecek yerli ve milli ürünlerin üretilmesinde bu iş birlikleri çok önemli."