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Gündem Hastanelerde randevusuz muayene dönemi başladı
Gündem

Hastanelerde randevusuz muayene dönemi başladı

Kamu hastanelerinde 5 dakikada bir randevu sistemi ve son dönemde randevu bulma zorluğu konuşulurken artık randevusuz hasta kabulünün mümkün olduğu açıklandı. Resmi yazı yaklaşık bir ay önce hastanelere gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:13:00 -
Hastanelerde randevusuz muayene dönemi başladı

Kamu hastanelerinde randevusuz hasta kabulü başladı. Prof. Dr. Özgür Yiğit NTV'ye yaptığı açıklamada "MHRS'den randevu almak bazen zorlaşabiliyor. Covid döneminde randevusuz muayeneye ara verildi. Vatandaşlarımız randevu almadan da gelebilir. Belli saatleri boş bırakarak randevusuz gelen hastalarımızın o aralarda muayene olması mümkün. Randevusuz gelen hastamız bir müddet beklemeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

 

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Yorumlar

Okur

Hastanelerde adam kayırma devam ediyor sekreterler kendi tanıdıklarına muayenede öncelik veriyor randevusu olmasa dahi. Sorunlar çok maalesef bakanlık denetim denetim sürekli denetim yapmalı.

Vatandaş

Eczanelere de bir çeki düzen gelmeli. İlaç almaya gidiyorsunuz doktorun yazdığı ile eczacının verdiği başka. Ee niye böyle soruyorsun eczaneye işte içeriği aynı farkı yok vs. Yaa sen bana reçetemde yazan ilacı versene yoksa yok de ille satmak zorundamısın. Eczaneler Kafasına göre hareket ediyor sonra hasta alerjik sıkıntı geçiriyor. Eczacıların bu başı boş halleri artık bitmeli.
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