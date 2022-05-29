Koronavirüs salgınından en az hasarı alabilmek için maske kullanımı yaygın hale getirildi. Omicron varyantıyla birlikte maske kullanımıyla ilgili yeni kararlar alındı. Peki, hastanelerde maske kullanmak zorunlu mu?

Hastanelerde maske takmak zorunlu mu? Hastanelerde maske takmayana ceza var mı?

29 Mayıs Pazar günü 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Bakan Koca, “Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi.

Maske takma zorunluluğunun hastanelerde sürdüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Hastanelerde maske takmayanlara yönelik bir ceza olup olmadığına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar hastanelerde mutlaka maske kuralına uyulması gerektiğini ifade ediyor.