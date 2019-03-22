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Hastanelerde iletişim ve tanıtım birimi kuruldu

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü önemli bir projeye imza attı.

22 Mart 2019 Cuma 14:15
Hastanelerde iletişim ve tanıtım birimi kuruldu

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü önemli bir projeye imza attı.Yurt genelinde şehir hastaneleri ile birlikte yaklaşık 379 hastaneye İletişim ve Tanıtım birimleri kuruldu. İlk bölgesel toplantı Şanlıurfa’da yapıldı.


Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanlığı, Şanlıurfa’da Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan “İletişim ve Tanıtım Birimleri Bölgesel Değerlendirme” toplantısı düzenledi.


İlk kez gerçekleştirilen toplantıda, sağlık tesisleri tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması, basın ve medya ile ilgili konularda sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Doğru ve güvenilir haberlerin kamuya ulaştırılması için pratik çözümler ele alındı.


İletişimin bahar başlangıcı


Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, “Genel Müdürlüğümüz, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde şehir hastanelerimiz ile birlikte ülke genelinde yaklaşık 379 hastanemizde 1 Şubat 2019 tarihi itibari ile iletişim tanıtım birimlerimizin kurulması işlemini tamamlamış bulunuyoruz. İlk toplantımızın 22 Mart tarihine denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. Tabiri caizse “İletişimin bahar başlangıcını” Şanlıurfa’da Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinden gelen yönetici ve çalışanlarımızın da katılımıyla kutluyoruz” dedi. Amaçlarının medya uygulamalarını olabildiğince yaygınlaştırmak olduğunu aktaran Kılıç, "Hedefimiz sağlık tesisleri ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmektir" dedi.


Afet anlarında sağlık tesislerinin durumu hakkında Genel Müdürlüğe hızlı ve doğru bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, ”Bu konuda İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanlığımız ve KHGM Koordinasyon Merkezimizle irtibat halinde olmanızı ve en güncel bilgiyi anlık aktarmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.


İl Sağlık Müdürü Şenel ise, “ Sağlık hizmetlerinde iletişimin önemine değindi. İletişimin en önemli yönü ‘‘Sağlık hizmetlerinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin doğru ve güzel bir şekilde yansımasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.


Sağlık tesislerinde kurulan iletişim birimlerinin ilgili birim personellerini bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr.Rahmi Kılıç, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr Mustafa Sırrı Kotanoğlu, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, sağlık tesisleri sosyal medya sorumlu yöneticileri, İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık tesisleri basın sorumluları, basın birim çalışanları ve iletişim uzmanları katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:15
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