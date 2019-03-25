0553 313 94 23

Hastaneden kolon kanserine farkındalık etkinliği

Samsun’da vatandaşlara “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:18
Hastaneden kolon kanserine farkındalık etkinliği

Samsun’da vatandaşlara “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.


Büyük Anadolu Hastaneleri, “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.



“Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır”


Kolon kanseri hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden bölümün uzman doktorları, “Ülkemizdeki istatistik verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu kapsam da Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Kolon-rektum kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyebilir. Kanserin bağırsaktaki yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak karın ağrısı, kanama, kabızlık, sık tuvalete gitme ve tuvalet sonrası rahatlayamama gibi tuvalet alışkanlıklarında değişme olabilir. Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır. Erken evre hastalıkta sadece kolonoskopi ile ameliyat gerekmeden de tedavi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları da yapılmaktadır” bilgilerini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
    1. Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
    2. Bismil’deki öğrencilerden yaşlılara..
    3. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin..
    4. Uyuşturucu şüphelileri serbest
    5. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    6. Bir kişiyi bıçakla yaralayan gence..
    7. Spor Toto Türkiye Badminton..
    8. Kaymakam Eroğlu’ndan yaralı askerlere..
    9. Kağıthane’de spor salonunda yangın..
    10. Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili..
    11. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
    12. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
    13. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
    14. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
    15. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
    16. Ekinci’den anket açıklaması
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
    19. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
    20. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    21. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    22. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    23. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    24. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    25. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    26. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    27. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    28. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
    29. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
    30. Altınordu Belediye personeline yangın..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler