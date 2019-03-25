Hastaneden kolon kanserine farkındalık etkinliği

Samsun’da vatandaşlara “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Büyük Anadolu Hastaneleri, “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.

“Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır”

Kolon kanseri hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden bölümün uzman doktorları, “Ülkemizdeki istatistik verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu kapsam da Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Kolon-rektum kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyebilir. Kanserin bağırsaktaki yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak karın ağrısı, kanama, kabızlık, sık tuvalete gitme ve tuvalet sonrası rahatlayamama gibi tuvalet alışkanlıklarında değişme olabilir. Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır. Erken evre hastalıkta sadece kolonoskopi ile ameliyat gerekmeden de tedavi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları da yapılmaktadır” bilgilerini verdi.