Hastaneden çaldığı cihazı geri bırakmak isterken yakalandı

Olay, 26 Ekim Cuma günü, Eğitim Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği'nde meydan geldi. İddiaya göre, kentte medikal malzeme satan R.Ç., muayene olma bahanesiyle gittiği poliklinikte, siğil tedavisinde kullanılan, yaklaşık 5 bin lira değerindeki kriyoterapi cihazını alarak hastaneden ayrıldı. Poliklinik hekimince cihazın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, cihazı tekrar yerine bırakmak için hastaneye gelen şüpheli, özel güvenlik görevlilerince yakalandı. Durum polise bildirildi.



Hastaneye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. R.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.