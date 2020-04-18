  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hastanedeki yoğunluktan dolayı sağlık bakım müdürü ameliyata girdi

Korona virüs salgını nedeniyle hastane personelleri tam kapasite çalışırken, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz ise oluşan yoğunluktan dolayı 2 farklı doğum ameliyatına girerek sağlık personellerine destek verdi.

2020-04-18 21:39:42 -
Hastanedeki yoğunluktan dolayı sağlık bakım müdürü ameliyata girdi

Korona virüs salgını nedeniyle hastane personelleri tam kapasite çalışırken, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz ise oluşan yoğunluktan dolayı 2 farklı doğum ameliyatına girerek sağlık personellerine destek verdi.


Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye’de bulunan tüm sağlık personelleri yoğun bir şekilde mesai sarf etmeye devam ediyor. İzmir’in Aliağa Devlet Hastanesi personelleri de tam kapasite ile vatandaşlar ile ilgilenirken, hastanede gerçekleşmesi gereken 2 farklı sezaryen ile doğum ameliyatına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz da bizzat katılarak sağlık personellerine destek verdi. Aliağa Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Solmaz’ın katıldığı 2 farklı sezaryen ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığı duyuruldu. Gerçekleşen doğumlar sonucunda bir erkek ve bir kız bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı