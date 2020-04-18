Hastanedeki yoğunluktan dolayı sağlık bakım müdürü ameliyata girdi
Korona virüs salgını nedeniyle hastane personelleri tam kapasite çalışırken, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz ise oluşan yoğunluktan dolayı 2 farklı doğum ameliyatına girerek sağlık personellerine destek verdi.
Korona virüs salgını nedeniyle hastane personelleri tam kapasite çalışırken, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz ise oluşan yoğunluktan dolayı 2 farklı doğum ameliyatına girerek sağlık personellerine destek verdi.
Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye’de bulunan tüm sağlık personelleri yoğun bir şekilde mesai sarf etmeye devam ediyor. İzmir’in Aliağa Devlet Hastanesi personelleri de tam kapasite ile vatandaşlar ile ilgilenirken, hastanede gerçekleşmesi gereken 2 farklı sezaryen ile doğum ameliyatına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz da bizzat katılarak sağlık personellerine destek verdi. Aliağa Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Solmaz’ın katıldığı 2 farklı sezaryen ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığı duyuruldu. Gerçekleşen doğumlar sonucunda bir erkek ve bir kız bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.