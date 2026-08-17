  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye plastik kirliliğiyle mücadelede ortak yol haritası için buluşuyor... Dev hazırlık başlıyor Memur ve emeklinin maaş zammında tüm hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar Türkiye'ye savaş açan ülke tarım arazilerini hedef almaya başladı: Havadan her yere püskürtmeye başladılar İsrailli bakandan skandal Gazze açıklaması: Sen hayvandan da aşağısın pislik herif Son deniz hamlemiz Atina’yı tir tir titretti! Türkiye ateşi yaktı, Yunanistan çıra gibi tutuştu 7 bin 500 lira için geri sayım... Altın fiyatları uçtu gidiyor Japon deprem uzmanı Türkiye'yi uyardı: Jeton düştü, uyanış başladı “Boş kalacak, kuşlar çarpacak” diyenleri pistten alalım! İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı 10 numara yıldız PSG’nin kapısından döndü! Rusya'ya ambargo Galatasaray'a yaradı Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Patrona yazılı sitem etmeden önce dikkat! İşinizden olabilirsiniz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Patrona yazılı sitem etmeden önce dikkat! İşinizden olabilirsiniz

Yönetici olarak çalıştığı şirketin patronuna, ‘manen yıprandım, yoruldum’ diye sitem ifadeleri içeren e-mail atan işçi, istifa etmiş sayılarak tazminatsız çıkarıldı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, işçinin sitem dolu e-posta göndermesinin istifa olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek İş Mahkemesi hükmünü bozdu.

#1
Foto - Patrona yazılı sitem etmeden önce dikkat! İşinizden olabilirsiniz

Tam üç senedir grup başkanı olarak çalıştığı şirketin sahibine, elektronik posta gönderen işçi, son bir yılda bilinçli bir şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını, rızası alınmaksızın priminin düşürüldüğüne dikkat çekti. İşçinin sitem dolu ifadelerini istifa olarak yorumlayan patron, yönetici pozisyonundaki personelini tazminatsız kapı önüne koydu. İş Mahkemesi’nin kapısını çalan mağdur yönetici, manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene e-posta olarak ilettiğini ancak e-postanın istifa olarak yorumlandığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirildiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret, prim, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren, davacının e-posta ile istifasını sunduğunu, kendisinin de aynı gün verdiği cevap ile istifayı kabul ettiğini, davacının alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

#2
Foto - Patrona yazılı sitem etmeden önce dikkat! İşinizden olabilirsiniz

İş Mahkemesi, son bir yıl baskı altında çalışan grup başkanının priminin düşürülmesini esaslı değişiklik olarak yorumladı. Daralma sebebi ile çalışanların ücretlerinde indirim yapıldığı ve ödül olarak verilen bonusların ödemesinin durdurulduğunun savunulduğu, davacının istifa konusunda irade beyanının net olmadığı, sonrasında gönderilen ihtarnameden iradesinin istifa yönünde olmadığının anlaşıldığına dikkat çekti. Davalının, iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde sonlandığını ispat edemediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verildi. Karar, istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Davalı işveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

#3
Foto - Patrona yazılı sitem etmeden önce dikkat! İşinizden olabilirsiniz

İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılmasının da sıkça karşılaşılan bir durum olduğu hatırlatılan Yargıtay kararında, "İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü vererek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna uyması hâlinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu hâlde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. Bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlık incelendiğinde; mahkemece söz konusu e-postanın, davacının istifa konusunda irade beyanının net olmadığı, sonrasında gönderilen ihtarnameden iradesinin istifa yönünde olmadığının anlaşıldığı, davalının, iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde sonlandığını ispat edemediği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir.

#4
Foto - Patrona yazılı sitem etmeden önce dikkat! İşinizden olabilirsiniz

Davacının, işveren yetkilisine göndermiş olduğu e-posta içeriği, bu e-postaya verilen cevap, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği anlaşılmakla mahkemece hatalı hukuki değerlendirme yapılarak iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği sonucuna varılması isabetsizdir. Davacı iş sözleşmesinin kendisi tarafından haklı nedenle sonlandırıldığını da iddia etmiş değildir. Bu hâlde iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekildeki gerekçeyle taleplerin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir’’ denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar
Gündem

Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar

Ulusalcı takımın borazanı Erdem Atay, kendi YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu’nun geçmişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atay,..
Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!
Teknoloji

Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!

Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail bağlantılı şirketlere yönelik boykot çağrıları yapan İrbak platformuna ait bir görselde, aralarında Waze..
Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz
Dünya

Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz

PKK'nın Suriye ayağı PYD-SDG’nin Ayn-el Arab Sorumlusu Mahmut Berhudan, “Birkaç gün içinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim ya..
‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!
Gündem

‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev soruşturmada köşeye sıkışan örgüt militanlarının sosyal medyada yaymaya çalıştığı "Altınlar..
Ankara’da polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu
Gündem

Ankara’da polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5..
Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın
Gündem

Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın

Türkiye'de milyonlarca televizyon izleyicisini ilgilendiren büyük uydu geçişi gerçekleştirildi. Uydu güncellemesini yapmayanlara hemen yapma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23