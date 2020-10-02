Hastanedeki yangın büyümeden söndürüldü
Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bodrum katındaki kompresör odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'ndeki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bodrum katında bulunan morg bölümünün yanındaki kompresör odasında başlayan yangına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında hasar oluştuğu bildirildi.
Bodrum katında bulunan oksijen tüpleri ise önlem amaçlı olarak güvenli bir yere taşındı.
Yangın boyunca 112 Acil ekipleri başka hastanelere yönlendirildi.