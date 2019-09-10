0553 313 94 23

Hastanedeki arkadaşları için kolye ve bileklik yaptılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulma aşamasındaki Kadın ve Çocuk Çalışma Grubunca gerçekleştirilen ’Öykücü ablanın arkadaşlık kolyeleri’ etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye vebileklikler üretti.

10 Eylül 2019 Salı 11:21
Hastanedeki arkadaşları için kolye ve bileklik yaptılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulma aşamasındaki Kadın ve Çocuk Çalışma Grubunca gerçekleştirilen ’Öykücü ablanın arkadaşlık kolyeleri’ etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye vebileklikler üretti.


Çocuklardaki paylaşım ve mücadeleyi geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik ile çocuklar, masallar eşliğinde ürettikleri kolyeleri hastanelerin Onkoloji Bölümünde tedavi gören yaşıtlarıyla paylaşacak. Çocukların ’Öykücü Abla’ olarak tanıdığı hikaye anlatıcısı Çağrı Burcu Yücesoy, çocuklara ’Süt Kabuğundaki Fareler’ hikayesini anlatarak, çeşitli renk ve ebatlardaki boncuklarla kolye vebileklik üretmelerine yardımcı oldu. Yücesoy, ilk defa yapılan etkinlikle ilgili olarak, “Bu çok küçük bir etkinlik olarak başladı. Bunu büyüteceğiz ve mutlaka herkesin boynunda, bileğinde bu kolyelerden görüyor olacaksınız. Güzel işler yapacağız. Bu daha başlangıç” dedi.


Çocuklara paylaşma ruhu aşılanıyor


Aldığı masal anlatıcılığı eğitimi ile 7 yıl kadar sivil toplum kuruluşları ve vakıflardagönüllü olarak hikaye anlatıcılığı yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Kadın veÇocuk Çalışma Grubu’nda çalışmalarını sürdüren Çağrı Burcu Yücesoy, etkinliğinamacının hikayeler ve çocukların üretimiyle paylaşım ve olumsuzluklarla mücadeledavranışını geliştirmek olduğunu söyledi. Yücesoy, “Bugünkü etkinliğimizin amacıçocuklara öykülerle beraber arkadaşlık kolyeleri yaptırmaktı. Onkoloji Bölümündeyatan hasta çocuklarımıza hediyeler götüreceğiz. Onlar buraya gelemediği için bizonların yanına gitmiş olacağız. Daha sonrasında kendilerini iyi hissettiklerindeonları da buraya alacağız. Hep beraber bir bağ kuracağız” ifadelerini kullandı.


Sadece paylaşma değil, mücadelenin gücü de anlatılıyor


Çocuklara Süt Kabuğundaki Fareler hikayesini anlatan Yücesoy, hikayenin etkinliğin amacıyla uyumluluk gösterdiğini belirtti. Yücesoy, hikayeyle ilgili şunları söyledi; "Hikaye, iki farenin macerası. Bir tanesinin macerası erken sonlanıyor. Sebebi de mücadele edememesi. Pes ettiği için sütte boğulmak zorunda kalıyor. Diğeri mücadele eden faremiz. O süt kabuğundan çıkıp, diğer arkadaşlarının yanına gidebiliyor. Hikayemizle aslında yaptığımız etkinlik biraz uyuşuyor. Ben ikisini bağdaştırdım. Çocuklar etkilendiler. Bugün arkadaşlık kolyesinin öyküsü de bu olmuş oldu.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç modellerini tanıttı
    1. Ford, yeni elektrikli ve hibrit araç..
    2. Anayasa Mahkemesi, Bank Asya'nın..
    3. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    4. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    5. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    6. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    7. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    8. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    9. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    10. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    11. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    12. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    13. Ekonomistler, politika faizinde..
    14. "Davete elbette ki katılacağız"
    15. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    16. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    17. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    18. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    19. Samsun’da otomobil takla attı
    20. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    21. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    22. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    23. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    24. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    25. Altay’da Oğuz Han sevinci
    26. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    27. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    28. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    29. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    30. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!