Hastanedeki arkadaşları için kolye ve bileklik yaptılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulma aşamasındaki Kadın ve Çocuk Çalışma Grubunca gerçekleştirilen ’Öykücü ablanın arkadaşlık kolyeleri’ etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye vebileklikler üretti.

Çocuklardaki paylaşım ve mücadeleyi geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik ile çocuklar, masallar eşliğinde ürettikleri kolyeleri hastanelerin Onkoloji Bölümünde tedavi gören yaşıtlarıyla paylaşacak. Çocukların ’Öykücü Abla’ olarak tanıdığı hikaye anlatıcısı Çağrı Burcu Yücesoy, çocuklara ’Süt Kabuğundaki Fareler’ hikayesini anlatarak, çeşitli renk ve ebatlardaki boncuklarla kolye vebileklik üretmelerine yardımcı oldu. Yücesoy, ilk defa yapılan etkinlikle ilgili olarak, “Bu çok küçük bir etkinlik olarak başladı. Bunu büyüteceğiz ve mutlaka herkesin boynunda, bileğinde bu kolyelerden görüyor olacaksınız. Güzel işler yapacağız. Bu daha başlangıç” dedi.

Çocuklara paylaşma ruhu aşılanıyor

Aldığı masal anlatıcılığı eğitimi ile 7 yıl kadar sivil toplum kuruluşları ve vakıflardagönüllü olarak hikaye anlatıcılığı yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Kadın veÇocuk Çalışma Grubu’nda çalışmalarını sürdüren Çağrı Burcu Yücesoy, etkinliğinamacının hikayeler ve çocukların üretimiyle paylaşım ve olumsuzluklarla mücadeledavranışını geliştirmek olduğunu söyledi. Yücesoy, “Bugünkü etkinliğimizin amacıçocuklara öykülerle beraber arkadaşlık kolyeleri yaptırmaktı. Onkoloji Bölümündeyatan hasta çocuklarımıza hediyeler götüreceğiz. Onlar buraya gelemediği için bizonların yanına gitmiş olacağız. Daha sonrasında kendilerini iyi hissettiklerindeonları da buraya alacağız. Hep beraber bir bağ kuracağız” ifadelerini kullandı.

Sadece paylaşma değil, mücadelenin gücü de anlatılıyor

Çocuklara Süt Kabuğundaki Fareler hikayesini anlatan Yücesoy, hikayenin etkinliğin amacıyla uyumluluk gösterdiğini belirtti. Yücesoy, hikayeyle ilgili şunları söyledi; "Hikaye, iki farenin macerası. Bir tanesinin macerası erken sonlanıyor. Sebebi de mücadele edememesi. Pes ettiği için sütte boğulmak zorunda kalıyor. Diğeri mücadele eden faremiz. O süt kabuğundan çıkıp, diğer arkadaşlarının yanına gidebiliyor. Hikayemizle aslında yaptığımız etkinlik biraz uyuşuyor. Ben ikisini bağdaştırdım. Çocuklar etkilendiler. Bugün arkadaşlık kolyesinin öyküsü de bu olmuş oldu.”