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Hastanede tedavi gören şahsın cüzdanını çalan zanlı tutuklandı

Mersin’de hastane acilinde tedavi gören bir vatandaşın cüzdanını çaldığı kamera görüntüleriyle tespit edilen, bu olayın ardından pazarcı esnafının para kutusunu çalarken yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:49
Hastanede tedavi gören şahsın cüzdanını çalan zanlı tutuklandı

Mersin’de hastane acilinde tedavi gören bir vatandaşın cüzdanını çaldığı kamera görüntüleriyle tespit edilen, bu olayın ardından pazarcı esnafının para kutusunu çalarken yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül tarihinde polise başvuran M.G. adlı şahıs, hastane acilinde baygın vaziyette tedavi gördüğü sırada cüzdanının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin benzer suçlardan kaydı bulunan M.Ü.E. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Pazarcı esnafının para kutusunu çalarken yakalandı


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ettiği sırada zanlı, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir pazar yerinde pazarcı esnafının para dolu kutusunu çalarken yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, pazar yerindeki hırsızlık olayından ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakılırken, hastane acilindeki yankesicilik suçundan tutuklandı.



Her iki olay da kameralara yansıdı


Öte yandan, şüphelinin gerçekleştirdiği hastanedeki yankesicilik ve pazar yerindeki hırsızlık girişimi olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:49
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