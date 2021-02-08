  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hastanede rüşvet rezaleti! Müdür hemen görevden alındı
Gündem

Hastanede rüşvet rezaleti! Müdür hemen görevden alındı

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü H.D., görevden alındı. Ayrıca Edirne İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu iddiaların araştırılması için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:55:00 -
Hastanede rüşvet rezaleti! Müdür hemen görevden alındı

Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürü H.D.'nin, 5 gün mazeretsiz işe gitmemesi üzerine hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet ile viski ve vişne suyu istediğini iddia etti.

Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesinde dile getirdi.

Görevden alındı

İddialar üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 17 Aralık 2020 tarihinde olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastane müdürü H.D., görevden alındı. Hizmetli Halil Bozkır’ın ise görev yeri değiştirdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ton balıklı börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ton balıklı börek nasıl yapılır?

Kolay börek tarifi | Ton balığı ve milföy ikilisiyle hem lezzetli hem de pratik bir tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, ton balıklı börek olur ..
Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'
Siyaset

Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'

Tv 5 canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yöneltilen 'Tarımsal faaliyetlerde neden gerileme yaşıyor..
Erdoğan gündeme getirmişti! Bu 3 şey olmazsa...
Siyaset

Erdoğan gündeme getirmişti! Bu 3 şey olmazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ve millet iradesini yansıtacak sivil anayasa çalışmalarının 3 sacayağı olacak. Bunlar cumhuriyet, üniter ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay