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Gündem Hastanede iğrenç olay! Kocasının öldürdüğü kadını 2 şüpheli…
Gündem

Hastanede iğrenç olay! Kocasının öldürdüğü kadını 2 şüpheli…

Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:44:00 -
Hastanede iğrenç olay! Kocasının öldürdüğü kadını 2 şüpheli…

Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.

 

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Yorumlar

teoman

Her zaman kadınlar haklıdır..

ccc

Laik düzende kimseye güven olmaz.
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