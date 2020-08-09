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Aktüel

Hastanede cenazelerin karıştırılması nedeniyle naaşı yanlışlıkla defnedilen kişinin mezarı açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel hastanede yaşamını yitiren, yanlışlıkla teslim edildiği Suriyeli aile tarafından defnedilen kişinin cenazesi, savcılık kararıyla mezarı açılarak yakınlarına verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:44:00 -
Hastanede cenazelerin karıştırılması nedeniyle naaşı yanlışlıkla defnedilen kişinin mezarı açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel hastanede hayatını kaybeden, cenazelerin karıştırılması sonucu yanlışlıkla Suriyeli aile tarafından toprağa verilen kişinin naaşı, savcılık kararıyla mezarı açılarak yakınlarına teslim edildi.

İlçedeki özel hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Cuma ile aynı hastanede tedavi olan Türk vatandaşı Mehmet Şahin hayatını kaybetti.

Cuma'nın ailesi, hastaneden cenazeyi teslim alarak Reyhanlı ilçesinde defnetti.

Aynı hastanede vefat eden Şahin'in yakınları, cenazeyi almak için morga geldi. Naaşın kendilerine ait olmadığını fark eden aile, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan araştırmada Cuma'nın yakınlarına teslim edilen cenazenin Şahin'e ait olduğu belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet savcılığı, mezarın açılması için gerekli izinleri verdi.

Şahin'in cenazesi, Reyhanlı'da defnedildiği mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi.

Yanlışlığın giderilmesinin ardından Abdulkadir Cuma'nın naaşı Reyhanlı'da, Mehmet Şahin'in cenazesi İskenderun'da defnedildi.

Hayatını kaybeden Cuma'nın 5 çocuğunun olduğu ve 7 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

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