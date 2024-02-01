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Yerel Hastane randevusunda skandal! 2025'e gün verildi
Yerel

Hastane randevusunda skandal! 2025'e gün verildi

Yeniakit Publisher
2024-02-01 17:49:00 -
Hastane randevusunda skandal! 2025'e gün verildi

Emekli İbrahim Örekli’ye kolonoskopi ve endoskopi için 359 gün sonrasına gün verildi.

Emekli İbrahim Örekli’ye kolonoskopi ve endoskopi için 359 gün sonrasına gün verildi.

Skandal Ankara’da yaşandı. İbrahim Örekli, sağlık sorunları nedeni ile 22 Ocak tarihinde Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti. Muayene sonucunda doktoru kolonoskopi ve endoskopi yapılmasını uygun gördü. “Gün almak için” başvuran vatandaşa 15 Ocak 2025’e yani tam 359 gün sonrasına gün verildi.

'BİR YIL BEKLEYECEĞİM'

Emekli adam 'Önümde daha bir yıl var. 69 yaşındayım. O tarihe kadar hiçbir şey yapılamayacak, sadece bekleyeceğim. Bir yıl sonrasına gün vereceklerini söylediklerinde itiraz ettim. ‘Yapacak bir şey yok, kusura bakmayın’ denildi. Sadece ben değil, orada bulunan hastaları da 2025 yılının ocak, şubat aylarına dağıttılar.' dedi.

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