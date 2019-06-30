Hastane personel alımı son dakika İŞKUR sağlık personel alımı 2019 başvuru

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hasta kayıt kabul görevlisi, hastane hizmetlisi, hasta danışmanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı iş ilanı yayınladı. İŞKUR sağlık personel alımı 2019 başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı sorulurken, Sağlık personeli alım başvuruları, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden veya İŞKUR İl/ İlçe şube müdürlüklerinden yapılacağı açıklandı.

İŞKUR tarafından sağlık personeli alımı ile ilgili yeni iş ilanları yayınlandı. Sağlık personeli alım ilanlarına göre; 74 hasta danışmanı, 50'den fazla Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 13 hastane personeli alımı yapılacağı bildirildi. Sağlık personeli alım başvuruları, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden veya İŞKUR İl/ İlçe şube müdürlüklerinden yapılacaktır. İŞKUR personel alımı başvuru şartları olarak, her bir iş ilanı içeriğinde farklı olmak üzere en az ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

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iŞKUR başvuru şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların, 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki ilgili şartları taşıması gerekecek. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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