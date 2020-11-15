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Ekonomi Hastane personel alımı | KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru
Ekonomi

Hastane personel alımı | KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru

KTÜ hastane personeli | Koronavirüs salgınında sağlık personeline duyulan ihtiyaç arttı. İş arayanlar sık sık internette 'Hastane personel alımı' konusunu araştırıyor. Peki, hastane personeli alımı var mı? Güncel hastane personeli alımı ilanı | İŞKUR personel alımı ilanı güncel

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:36:00 -
Hastane personel alımı | KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru

Hastane personeli alımı | Karadeniz Teknik Üniversitesi, İŞKUR üzerinden hastane personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki, KTÜ iş başvurusu nasıl yapılır? 

Hastane personel alımı | KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru

KTÜ hastane personeli başvuruları 17 Kasım’da sona erecek. Başvurular ise İŞKUR e şube üzerinden yapılacak. İş başvurusu yapacak olanlar aranan şartları merak ediyor. İlanda yer alan başvuru şartları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki  Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (fiziksel ve ruhsal) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Yapmış, Terhis, Muaf, Tecilli)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesi gereğince, önceliklilerde dahil olmak üzere istihdam edilecek açık iş sayısı kadar asıl ve açık sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlara haiz yedek adaylar işe alınır hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

HASTANE PERSONELİ İLANI İÇİN TIKLAYINIZ 

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