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Aktüel Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!
Aktüel

Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 02:05:00 -

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde, müdür yardımcısı ile tekniker arasında yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Hastanede Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile protez ortez teknikeri ve aynı zamanda Hep-Sen ilçe temsilcisi olan H.İ.K. arasında iddiaya göre malzeme alımı sebebiyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Taraflar şikayetçi oldu!

Kavga neticesinde H.İ.K. başına aldığı darbeyle yaralandı. Kavgaya karışan iki taraf, polis merkezine giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Hastane yönetimi de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

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