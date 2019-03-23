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Hastane konsepti tartışılıyor

Hastanelerin insan beynindeki ‘sayısız ağrı ve acıya tanıklık eden mekan’ algısının değiştirilerek verimli ve insan merkezli mekan haline getirilmesi imajının verilmesini sağlamak amacıyla sağlık camiası bünyesindeki tartışmalar sürüyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Hastane konsepti tartışılıyor

Hastanelerin insan beynindeki ‘sayısız ağrı ve acıya tanıklık eden mekan’ algısının değiştirilerek verimli ve insan merkezli mekan haline getirilmesi imajının verilmesini sağlamak amacıyla sağlık camiası bünyesindeki tartışmalar sürüyor.


Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen, Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY), Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM), Türkiye Özel Hastaneler Derneği’nin (OHSAD) destek verdiği ‘Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane Çalıştayı’ gerçekleştirildi.


Ziraat Fakültesi Şahin Dere Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan SODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ağlık hizmeti sunan mekânların hasta için ergonomik bir şekilde tasarlanmış olmasının, hasta ve yakınlarıyla iletişim sürecinin gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.


Yarılgaç, “Bu çalıştay, hastanın iyileşme yolculuğunda motivasyonunu güçlendirecek değerli bir iletişim sürecinin oluşturulması sayısız ağrı ve acıya tanıklık eden hastane algısının değişerek, verimli ve insan merkezli bir iletişimin gerçekleştiği mekân imajı kazanmasına fayda sunacaktır. Bu idealle hareket eden Ordu Üniversitesi; sahip olduğu Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile gerek Ordu’nun gerekse de bölgenin sağlık üssü konumuna yerleşerek marka bir model ortaya koymaktadır. Bu modelin sorumluluğuyla üniversitemizde yeni paradigmaların konuşulacağı ve üzerine düşünce alışverişlerinin yapılacağı ‘Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane’ temalı böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.


ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Bostan, günümüzde uygulanan sağlık sistemlerinin, sağlık hizmeti alım süreçleri ve sonuçlarının hastalar açısından kabul edilebilirliği ve hastaların hissiyatına etkisi üzerinden ölçümlerin ön plana çıkmadığını belirtti. Bostan, “Değerlendirme sürecini hasta üzerinden yapan ve sağlık hizmetlerini hastanın kabulüne ve hissiyatına göre ölçen yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu çalıştay ile kısa vadede hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane konsepti ile özgün ve milli bir standart ölçüm seti, orta vadede sertifikasyon, uzun vadede ise bu yapının geliştirilerek uluslararası düzeyde bir akreditasyon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.


Çalıştayda, sağlık yönetimi, sağlık sosyolojisi, psikoloji, adli tıp, temel tıp, hemşirelik, kalite, kamu ve özel hastane yöneticileri ve ilgili alanlardaki teori ve saha uygulamacısı uzmanlar, hasta dostu kavramını değişik açılardan tartıştılar.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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