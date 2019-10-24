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Hastane değil sanki 5 yıldızlı otel

Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya merkezde yapımı tamamlanan ve 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi gelecek hafta hasta kabulüne başlıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:08
Hastane değil sanki 5 yıldızlı otel

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Türkiye, sağlık sektöründe çığır açtı. Malatya'da gelecek hafta hasta kabulüne başlayacak hastane, beş yıldızlı otelleri kıskandırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında inşasına başlanılan ve iki yıl içerisinde yapımı tamamlanan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi sadece Malatyalıların değil, bölge halkının da umudu oldu. 28 Ekim’den itibaren hasta kabulüne başlayacak hastanenin Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Elazığ ve Bingöl'deki hastalara da tedavi hizmeti sunacak.

208 nitelikli odası var

52 bin metrekare kapalı alana kurulu deprem yalıtımlı hastanenin, 91’i tek yataklı, 117’si iki yataklı olmak üzere toplamda 208 nitelikli odası bulunuyor. Beş yıldızlı otel konforunda oluşturulan bu odalarda tek ve çift kişilik yatak, oturma grubu, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor. 58 polikliniğin ve 7 ameliyathanenin yer aldığı hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde ise 32 yatak yer alıyor.

28 Ekim’de hasta kabulüne başlıyoruz

15 görüntüleme odası, helikopter pisti ve geniş bir acil servis ünitesinin bulunduğu hastane ilk etapta günlük 2 bin hastaya acil poliklinik ve servis hizmeti vermeyi planlıyor. Malatya Sağlık İl Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli, 28 Ekim tarihinden itibaren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin hizmete gireceğini ve tertemiz bir hastanede hastalara sağlık hizmeti vermeye çalışacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:08
  1. Malatya
  2. Elazığ
  3. Bingöl
  4. Adıyaman
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • misafirmisafir10 sa önce
    sahipsizlik!Bu millet viranelerde muayene bile olamazken,her an yeni ihtiyaçlar sebebiyle tam olunamıyaca gerçeğinde bazı noksanlar yanında,tertemiz yerlerdebuldukları fevkaledeliklere şükredemiyenler felaketlere müstahak değilmidir?
  • sahipsizliksahipsizlik16 sa önce
    bina lazım değil teşhis ve tedavi lazım. oralara yatmaya tatile gitmiyoruz şifa aramaya gidiyoruz. maalesef hastanelerde bunu bulamıyoruz hastaneler teçhizat ve malzeme bakımından yetersiz. hala bazı büyük illerde bazı çekimler bazı tahliller yapılamıyor. mesale maraşta kanser için çekim yapılamıyor.basit bir ultrason çekimi için üniversitede 1 ay sonraya gün verildi. doktor olmadığı halde randevu verilip boşa gidip mağdur ediliyoruz. yedikule kansere tür tanısı koyamıyor. hastalar il il hastane hastahane aylarca geziyor. bana yedi yıldatanı konuldu.bi yakınıma gitmediğimiz yer kalmadı 3 ayda tanı konulmadan vefat etti. bu rezalete son verilsin. hastanelere ulaşım zorlaştı. şehir dışına kaçırıldı. vatandaş mağdur. bina kalitesiyle övünmeyelim kalite ve tedaviyle övünmelim hastahaneleri personel ve ekipmanla donatalım vatandaşın erişemeyeceği yerlere kaçırıp vatandaşı mağdur etmeyelim. çoğu ilçe hastahanesinde doktor yok. randevu sistemi tam bir rezalet muayene olmak için üç ay sonrasına ancak sıra bulabiliyorsunuz. eskisne dönüldü muayene için üç ay sırada bekliyorsunuz.
  • misafirmisafir16 sa önce
    Ülkede 80 yılda yapılan hizmetlerinkıyaslanamayacak katlarda fazla hizmet yapan iktidarı düşürmeye çalışmak, hainlik değilmidir?

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