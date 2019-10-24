Hastane değil sanki 5 yıldızlı otel

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Türkiye, sağlık sektöründe çığır açtı. Malatya'da gelecek hafta hasta kabulüne başlayacak hastane, beş yıldızlı otelleri kıskandırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında inşasına başlanılan ve iki yıl içerisinde yapımı tamamlanan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi sadece Malatyalıların değil, bölge halkının da umudu oldu. 28 Ekim’den itibaren hasta kabulüne başlayacak hastanenin Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Elazığ ve Bingöl'deki hastalara da tedavi hizmeti sunacak.

208 nitelikli odası var

52 bin metrekare kapalı alana kurulu deprem yalıtımlı hastanenin, 91’i tek yataklı, 117’si iki yataklı olmak üzere toplamda 208 nitelikli odası bulunuyor. Beş yıldızlı otel konforunda oluşturulan bu odalarda tek ve çift kişilik yatak, oturma grubu, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor. 58 polikliniğin ve 7 ameliyathanenin yer aldığı hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde ise 32 yatak yer alıyor.

28 Ekim’de hasta kabulüne başlıyoruz

15 görüntüleme odası, helikopter pisti ve geniş bir acil servis ünitesinin bulunduğu hastane ilk etapta günlük 2 bin hastaya acil poliklinik ve servis hizmeti vermeyi planlıyor. Malatya Sağlık İl Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli, 28 Ekim tarihinden itibaren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin hizmete gireceğini ve tertemiz bir hastanede hastalara sağlık hizmeti vermeye çalışacaklarını söyledi.