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Hastane çalışanlarına Türk İşaret Dili eğitimi

Manisa’nın Selendi ilçesinde işitme engellilere daha sağlıklı bir şekilde hizmet verilmesi amacıyla Devlet hastanesinde görev yapan sağlık personellerine Türk işaret dili eğitimi veriliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:40
Hastane çalışanlarına Türk İşaret Dili eğitimi

Manisa’nın Selendi ilçesinde işitme engellilere daha sağlıklı bir şekilde hizmet verilmesi amacıyla Devlet hastanesinde görev yapan sağlık personellerine Türk işaret dili eğitimi veriliyor.

 

Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği ile işitme engelli vatandaşların sağlık hizmeti alımında yaşadığı zorlukları aşmak için işaret dili öğretmeni Cemile Demirelli tarafından İlçe Devlet Hastanesi toplantı salonunda hastanede görevli sağlık personellerine işaret dili eğitimi veriliyor. Engelli bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 120 saat sürecek eğitimlerle 25 sağlık personeli işaret dili öğrenecek.

 

Eğitimler hakkında bilgi veren Selendi Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Cin, "Eğitimin amacı işitme engelli bireylerin Selendi Devlet Hastanesinde sıkıntı yaşamasını önlemek, işitme engelli bireylerimizin de diğer herkes gibi sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak" dedi.

 

Halk Eğitim Müdürü Muhsin Kasap, eğitimlerle işitme engellilere daha sağlıklı hizmet verileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:40
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